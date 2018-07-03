Умер основатель BSA Records Александр Олейник

Об этом сообщил в соцсетях композитор и музыкант Борис Базуров:

«Сегодня прощание с Сашей Олейником. Человеком удивительным. Теперь таких нет и не будет, - написал Базуров. - В начале 90-х он дал творческий импульс очень многим, подчас не думая - достойны они всеобщего внимания или нет. Он слушал себя и музыку вокруг. Издатель нового типа, относившийся к деньгам только как к инструменту творчества. Поэт, невольник песен для многих громких и не очень имен. Было интересно наблюдать, как он иронично разговаривает с людьми в спортивных штанах, требовавшими денег здесь и сейчас. Без тени страха к рэкету 90-х...

Его издательство BSA records подняло проект первого российского 'Билборда', журнала "Джимми". Десятки наименований компакт-дисков, честно производившихся на лучших заводах Европы. От панка до духовной хоровой традиции. Вопреки пиратскому валу братушкинских подделок с дырками в алюминевом слое. Даже на излёте этой деятельности были спасены шедевры мировой и русской оперной классики в оцифровке и мастеринге записей 40-60-х годов.»