Умер певец Рашид Таха

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Алжирский певец и композитор Рашид Таха скончался в ночь на среду от сердечного приступа в возрасте 59 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTL .

Рашид Таха
Рашид Таха

"Его сын, семья, родные и близкие, его друзья и звукозаписывающая компания Nave Records с грустью сообщают, что Рашид Таха скончался сегодня ночью от сердечного приступа в его доме в Ле Лила ", - сказано в распространенном семьей коммюнике.

Рашид Таха родился в 1958 году в Алжире, впоследствии переехал во Лион (Франция), где в 1981 году создал рок-группу Carte de Séjour ("Вид на жительство"). Музыканты вместе записали композицию Sweet France. После распада коллектива Таха записал еще несколько сольных альбомов.

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