Умер поэт Андрей Дементьев

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала РИА Новости Пугач.

Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. Он автор текстов к широко известным лирическим песням советской эпохи: «Алёнушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери» и другие в исполнении Евгения Мартынова.