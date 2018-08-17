Умер поэт-песенник Николай Зиновьев

Об этом сообщил Игорь Николаев в Instagram.

«Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу - вспомните его песни!.. Полёт на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...

Вот мои песни на слова Коли:

Паромщик

Афганский ветер

Мастер и Маргарита...

Конечно, есть ещё песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат», - написал Игорь Николаев в соцсетях.