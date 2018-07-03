Умерла Надежда Саркисян

Информацию Sputnik Армения подтвердили в медицинском центре "Наири", куда ее срочно доставили после резкого ухудшения состояния.

Певица длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Надежда Саркисян — заслуженная артистка Армении. С 1988 по 1993годы — училась в Московском художественном театре Российской армии. Карьеру начинала в ансамбле "Серпантин", который был очень популярен долгие годы. Там же начинала свою карьеру Лариса Долина.

С 1977 по 1987 — по приглашению пришла в ансамбль Константина Орбеляна.

Дочь — певица Эмми (Эмма Беджанян), представляла Армению на конкурсе "Евровидение 2011".