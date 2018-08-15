Умерла солистка Большого театра Валентина Левко

Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"Сегодня в 9 часов вечера в Москве после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни певица, народная артистка РСФСР Валентина Левко. О месте и дате прощания будет объявлено позднее", - сказала Новикова.

Певицу похоронят на Троекуровском кладбище.

"Прощание состоится, скорее всего, в Академии Гнесиных, похороны - на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе Большого театра. Точное место и дата прощания станут известны позднее.

Левко родилась в Москве 13 августа 1926 года. В 1948-м окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу альта. Будучи студенткой училища, работала в оркестре Театра миниатюр. В 1953-м окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу альта.

В 1963 году окончила экстерном Московскую государственную консерваторию. В 1957-1960 годах была солисткой Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где дебютировала в партии Элен Безуховой ("Война и мир" С. Прокофьева).

В 1959 Левко пригласили в Большой театр на партию Ратмира ("Руслан и Людмила" Глинки). С 1960-го по 1982-й год - солистка оперной труппы Большого театра. С 1974 года преподавала в Государственном музыкально-педагогическом институте/ Российской академии музыки имени Гнесиных, с 1985 года была завкафедрой сольного пения.

В 2009 году был открыт Центр вокального искусства Валентины Левко, где она была художественным руководителем.