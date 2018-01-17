Ядвига Поплавская попала в ДТП

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на белорусские СМИ, ДТП произошло накануне вечером, когда артистка переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Ядвига Поплавская

Поплавская пояснила изданию, что в том месте, где это случилось, есть «зебра» и дорожный знак «пешеходный переход», но нет светофора.

«Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня… Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги, было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие как водителям, так и пешеходам», — сказала певица.

Она подчеркнула, что ДТП произошло по вине водителя и что «сейчас с ним разбирается ГАИ».

«Самое главное — я ничего не нарушала, дорога была освещенной, две машины остановились», — добавила Поплавская.

Она также поблагодарила людей, которые «оперативно отреагировали и вызвали машину скорой помощи и ГАИ» на место происшествия.