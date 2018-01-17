Ядвига Поплавская попала в ДТП

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Певица, народная артистка Белоруссии Ядвига Поплавская оказалась в больнице со сложным переломом ноги, после того как попала под машину на одной из улиц Минска.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на белорусские СМИ, ДТП произошло накануне вечером, когда артистка переходила освещенную улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ядвига Поплавская
Ядвига Поплавская

Поплавская пояснила изданию, что в том месте, где это случилось, есть «зебра» и дорожный знак «пешеходный переход», но нет светофора.

«Две машины стояли и ждали, когда я перейду, а третья не остановилась и сбила меня… Единственным утешением в моей плачевной ситуации в связи с переломом ноги, было бы увидеть на этом переходе светофор, который бы принес пользу и спокойствие как водителям, так и пешеходам», — сказала певица.

Она подчеркнула, что ДТП произошло по вине водителя и что «сейчас с ним разбирается ГАИ».

«Самое главное — я ничего не нарушала, дорога была освещенной, две машины остановились», — добавила Поплавская.

Она также поблагодарила людей, которые «оперативно отреагировали и вызвали машину скорой помощи и ГАИ» на место происшествия.

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