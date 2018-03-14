Йоргос Даларас выступил в Москве после 18-летней паузы

Последний раз в России он был в 2000 году. И этот приезд случился только благодаря году перекрестного туризма Греции и России, благодаря чему деньги дали госинституции, а также частные инвесторы вроде одной греческой авиакомпании и сочинского грека-бизнесмена. Вход на концерт был бесплатным, но по предварительной записи. Желающих оказалось столь много, что на входе возник ажиотаж. К ХХС съехались автобусы из 16 городов России.



Йоргос Даларас — невероятная звезда в Греции.

Йоргос Даларас — невероятная звезда в Греции. Ему 68 лет. Он начинал петь рембетико еще в 60-е по тавернам, а затем смог создать свой уникальный стиль — фьюжн традиционного рембетико с джазом, роком, латино, балканской, симфонической музыкой. И стал одним из самых продаваемых артистов Греции — около 95 сольных альбомов тиражом 19 млн копий. Изначально рембетико — городской шансон бедных слоев греков, вроде блюза или фаду. Тюремная тематика, наркотики, насилие, нищета, проституция и все подобное. С началом диктатуры «черных полковников» к этому прибавился и политический протест, поэтому хунта его «запретила». А греки немедленно рембетико полюбили. Даларас и стал как раз главной звездой нового рембетико. Он приучил греков слушать музыку не в тавернах, а в концертных залах. Он выступает с мировыми звездами уровня Стинга, Брюса Спринстина, Эммы Шаплин, Горана Бреговича, «Джетро Талл» и многими другими. Гастролирует по всем континентам, а еще он посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

Главный инструмент рембетико — бузука. На ней и на гитаре Даларас играет в совершенстве, что показывают его концерты с Пако де Люсия и Ол ди Меолой. Но главный секрет успеха — голос. Даже в 68 он звучит чисто, звонко и пронзительно. Нижний регистр тоже хорош — бархатный, иногда хрипастый, и очень выразительный.



Йоргос Даларас

Главная идея Йоргоса Далараса — популяризация греческой музыки в разных формах. Например, он играл интерпретации традиционной греческой музыки с крупнейшими симфоническими оркестрами мира, от BBC до Израильского филармонического. Много работал с русским Оркестром народных инструментов имени Осипова. Но сейчас приехал с собственным ансамблем — 9 инструменталистов, бэк-вокалистка Аспасия Стратигу и сам с гитарой в руках.



Бэк-вокалистка Аспасия Стратигу

Московский концерт включил в себя около 40 композиций, сыгранных и спетых полностью живьем. Даже плейбэка не было. Кроме фортепиано, еще бузуки, гитары, барабаны, контрабас, труба, флейта, аккордеон, уд, багламас, вибрафон и перкуссия. Музыканты меняют инструменты с легкостью. Специфика новой рембетико — европейский ровно темперированный строй с влиянием греческого православного церковного пения (кстати, в зале было много представителей греческой православной церкви) и модальных традиций оттоманской музыки. Словом, сплав сиртаки, болеро, балканских ритмов, арабской мелизматики, цыганской музыки и джаза. В основе, как правило, сыртос 4/4, но часто звучали и ¾ и даже 9/8.

«Я тронут. Я люблю Москву. Впервые здесь я побывал в 1979 году. Теперь я снова встретил старых друзей. Мне понравилось, как меняется город. Он стал более освещен, и он такой, каким Россия чувствует себя сейчас. Вы просили меня спеть конкретные песни, и мы постараемся спеть их для вас».

Действительно, многочисленные поклонники Далараса завалили интернет-форумы просьбами спеть ту или иную из многочисленных его песен. Многие просьбы Даларас выполнил, включив в сет-лист. А некоторые вне программы принялся петь, как сюрприз.

Конечно, для непосвященных (а Даларас все-таки менее известен в России, чем в Европе) в первую очередь обратили на себя версии песен Горана Бреговича, с которым неоднократно сотрудничал, - «Если есть Бог» и знаменитая «Ночь». Ну и, конечно, «Все хорошо» - суперхит Далараса авторства Куюмдзиса, известный у нас по кавер-версии Филиппа Киркорова «Мне мама тихо говорила». Вообще Ставрос Куюмдзис имел такой гигантский вес в творческой карьере Далараса, он стольким ему обязан, что спел сразу 5 его песен.



Главная идея Йоргоса Далараса — популяризация греческой музыки в разных формах

Но концерт особенный. Даларас не мог не спеть песен великого греческого композитора Микиса Теодоракиса, многим из которых он дал жизнь, и спел «Из твоего окна». Вишенкой на тортике стало появление в сет-листе авторской песни самого Далараса, и это стала чудесная «Вечер в Леверкузене» (1996). Звучали и греческие народные темы - «Марш Смирны», «Сала Сала» и в финале «Парни из обороны», которую зал уже пел хором.



Йоргос Даларас с ансамблем

Обращает на себя внимание, сколько чутко слушаются музыканты самого Далараса и музыкального руководителя, пианиста Йоргоса Папахристудиса. Они профи, играют по нотам, - но прелюдии и любые инструментализмы моментально превращаются в фонтанты импровизаций. Стоит махнуть Даларасу рукой — и музыканты моментально притихают, давая залу попеть любимые песни хором (тут и на экранах появляются двуязычные титры, как в караоке).

Это было выступление большого мастера. А акт высокого искусства. Теперь очень бы хотелось, вне годов туризма или чего-то еще, услышать Йоргоса Далараса с приличным симфоническим оркестром. Вдруг сбудется?

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА