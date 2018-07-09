Женатый солист Panic! At the Disco совершил каминг-аут

Музыкант признался, что его привлекают мужчины, а также назвал себя пансексуалом.



Panic! At the Disco

«Я женат на женщине и я очень ее люблю, но меня не отталкивают мужчины, потому что для меня главное человек. Да, думаю, можно считать меня пансексуалом, потому что мне и правда все равно. Если человек хороший, то остальное неважно», — заявил Ури.

Он добавил, что некоторым людям бывает некомфортно из-за его сексуальности. В частности, его коллега часто возмущался, когда артист подходил к нему во время выступления и прямо на сцене целовал в губы.

Panic! At the Disco — американская рок-группа из Лас-Вегаса, основанная в 2004 году. На данный момент в дискографии коллектива шесть студийных альбомов.