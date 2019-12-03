Alanis Morissette спела про причины, чтобы выпить

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Аланис Мориссетт презентовала первый ударный сингл из своего будущего альбома (слушать песню).

Ее девятый студийный альбом под названием «Such Pretty Forks in the Road» увидит свет 1 мая 2020 года, первый сингл из него – «Reasons I Drink».

Под бодрый блюз-роковый саунд Аланис поет о множестве причин, чтобы выпить что-нибудь.

Alanis Morissette
Alanis Morissette

В будущем году Аланис Мориссетт отправится в тур по США, но не в поддержку нового релиза, а в честь 25-летия своего третьего альбома «Jagged Little Pill». Первый концерт состоится 2 июня в Портленде, штат Орегон, а последний – 25 июля в Нэшвилле, штат Теннесси. Гостями тура станут певица Лиз Фэр и группа Garbage.

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