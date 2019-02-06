Автора музыки для Uma2rman задержали с наркотиками

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 4 ноября в подъезде дома на Открытом шоссе сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю А.Коровушкину. При личном досмотре у девушки изъяли сверток из скотча коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения внутри. Вещество направлено на исследование, предположительно, это наркотическое средство», - сказал собеседник агентства.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Пианистка Коровушкина на протяжении нескольких лет собирала в интернете деньги якобы на лечение редкого заболевания печени, участвовала в телевизионных ток-шоу. Тем не менее некоторые пользователи подозревали музыкантку в мошенничестве.

Анна Коровушкина работала с группой Серёги и с Uma2rmaH.