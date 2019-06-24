Баритон Андрей Кимач победил на конкурсе оперных певцов Би-би-си

В финале он исполнил произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти. Призовой фонд конкурса составляет 20 тысяч фунтов.

"Я поражен тем, что выиграл. Это мечта, – говорит Кимач. – Я помню, как смотрел соревнования, когда был очень молодым, и мне никогда бы не пришло в голову, что я могу однажды даже принять участие, не говоря уже о том, чтобы победить".

Конкурс Би-би-си "Певец года" проходит каждые два года с 1983-го. В этом году заявку подали более 400 певцов со всего мира, а в самом конкурсе приняли участие 20 певцов из 15 стран.



Андрей Кимач

Андрей Кимач родом из Крыжополя Винницкой области. Он учился на философском факультете университета имени Тараса Шевченко и окончил музыкальную академию имени Петра Чайковского в Киеве. Был солистом Херсонской филармонии, в 2016-2018 г. — артист Молодежной оперной программы Большого театра.

В октябре 2016 г. дебютировал в Большом театре в рамках концерта «Молодые голоса Большого театра» (Историческая сцена). В январе 2017 г. состоялся дебют в партии Дона Карлоса в «Каменном госте» А. Даргомыжского.

В марте 2017 года участвовал в концертном исполнении «Орлеанской девы» П. Чайковского в рамках гастролей оперной труппы, хора и оркестра Большого театра во Франции (Тулуза, Париж).