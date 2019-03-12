Дитер Болен подпишет именную звезду в Москве

"14 марта в 17.00 легенда поп-музыки, продюсер и композитор суперхитов, основатель культовой группы Modern Talking Дитер Болен накануне единственного концерта в Crocus City Hall приедет в ТРК Vegas Крокус Сити, чтобы подписать именную звезду для "Аллеи Славы", - говорится в сообщении. Концерт Болена пройдет 14 марта в Крокус Сити.



Dieter Bohlen

Именная звезда Дитера Болена станет 35-й на "Аллее Славы" сети ТРК Vegas. Ранее свои звезды подписали Элтон Джон, Оззи Осборн, Стинг, Дональд Трамп, Моника Белуччи, Мила Йовович, Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Пласидо Доминго, Моби, Глория Гейнор, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие.