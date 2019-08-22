Два фестиваля отменили сеты Die Antwoord из-за их «гомофобии»

Причиной стало попавшее в интернет видео, на котором видно, как Ниндзя бьёт участника группы Hercules and Love Affair Энди Батлера и плюёт на него, а когда тот убегает, Йоланди выкрикивает ему вслед гомофобные оскорбления. Также на видео Ниндзя сообщает, что Батлер облапал Йоланди в туалете против её желания. Ролик был снят в 2012 году на австралийском музыкальном фестивале Future бывшим оператором Die Antwoord Беном Кроссманом, а в сети он появился в этом августе.

To anyone wondering what the ‘unforeseen circumstances’ are... Turns out @DieAntwoord are just a bunch of vile humans https://t.co/2ZMCjHmYHr pic.twitter.com/xampCXTa5b — nziokie (@nziokie_) August 18, 2019

Ниндзя прокомментировал инцидент, опубликовав официальное заявление в фейсбуке группы, пишет Intermedia. По его словам, оператор «хитроумно смонтировал» видео так, чтобы он сам и Йоланди выглядели гомофобами и агрессорами – хотя сам Бен тоже вступал в драку с Батлером.

Это была всего лишь драка с тем, кто попытался испытать наше терпение. Это не преступление на почве нетерпимости, – написал музыкант. – Эта потасовка не имеет никакого отношения к тому факту, что чувак гей. Нас не волнуют сексуальные предпочтения людей. Наш диджей и лучший друг DJ Hitek гей, как и многие другие люди из нашей команды. Но если человек – неважно, каковы его сексуальные предпочтения, – продолжает нас изводить, а потом ещё и физически тревожит Йоланди, – естественно, мы на это отреагируем.



Die Antwoord

Ниндзя утверждает, что Кроссман просто пытается отомстить команде, поскольку несколько лет назад его уволили из-за «психической нестабильности» и вреда, который он мог нанести музыкантам. Что касается Батлера, по словам Ниндзи, он неоднократно беспокоил его и Йоланди и говорил им грубости, весь тур им приходилось терпеть его оскорбления. В конце тура он зажал Йоланди в женском туалете и не выпускал, пока ей не удалось побороть его и выйти наружу. После этого Йоланди рассказала Ниндзи и Бену о случившемся, и все отправились к Батлеру, а тот облил Ниндзю из стаканчика и толкнул его, так что тот был вынужден ответить на удар. Оператор принял участие в потасовке и ударил Батлера по лицу, после чего Батлер стал звать охрану.

Повинуясь порыву, я быстро сказал Йоланди, что она должна как можно более драматично описать всю ситуацию, чтобы нас не задержали из-за той лживой истории, которую уже успел наплести охранникам тот парень. Организаторы фестиваля спросили, не хотим ли мы предъявить чуваку обвинения, но мы ответили отказом, поскольку инцидент уже был исчерпан. Мы хорошие люди с добрыми сердцами, которые занимаются сюрреалистическим искусством и делают хардкорную рэп-музыку. Мы не ищем неприятностей и верим в любовь, уважение и равенство. Но если ты к нам лезешь – мы тебя осадим, – заключил Ниндзя.