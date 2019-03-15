Фестиваль «Опера рядом» прошел в Зеленограде

Миссия фестиваля «Опера рядом» - в популяризации оперы и проведении классических постановок за пределами Москвы по доступным ценам. «Опера рядом» позволяет услышать лучшее из репертуара оперного наследия, минуя московские пробки. Это динамичный музыкальный проект, созданный для того, чтобы опера была ближе к зрителю.

Идея создания фестиваля принадлежит певице, педагогу и художественному руководителю Музыкального театра Ирины Комаровской - собственно, Ирине Комаровской. С 3-10 марта в рамках фестиваля «Опера рядом» на сцене Дома Культуры МИЭТ были показаны три спектакля: «Волшебная флейта» и ранняя опера Моцарта «Бастьен и Бастьенна», «Евгений Онегин» Чайковского, а также была исполнена сюита «Карнавал животных» Сен-Санса. Дирижер – Георгий Журавлёв.

Публика плакала, скандировала «молодцы» и требовала продолжения – такое яркое впечатление произвел фестиваль на подмосковного зрителя, соскучившегося по высокому искусству. Секрет этого успеха прост – грамотная ценовая политика билетов (от 350 рублей), хороший акустический зал, а главное – поют «свежие голоса», молодые оперные певцы, в подлинность чувств которых веришь.



«Бастьен и Бастьенна»

Ирина Комаровская дает зеленый свет молодым артистам, тем самым не только поддерживая их в начале оперной карьеры, но и максимально приближая действие оперы к либретто. Так, в партии Ольги дебютировала Екатерина Андреас, чья харизма и меццовый тембр был неоднократно высоко отмечен на международных конкурсах. Продолжая тему «Евгения Онегина» - в партии Ленского удачно выступил Дмитрий Миронов, обладающий красивым лирическим тенором. Запомнились публике Олег Крапчетов (Папагено) и сопрано Ольга Шошина в роли Памины из Волшебной флейты. Сама Ирина Комаровская спела Царицу Ночи, - эта партия уже давно стала ее «визитной карточкой».

Город оказал встречное содействие в подготовке проекта - активное участие принял замечательный хор университета МИЭТ под руководством Татьяны Федотовой, а префектура поддержала фестиваль информационно.



«Бастьен и Бастьенна»

Начало положено. Опера рядом!