Группа Kazka спела о юной неразделенной любви

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Группа Kazka выпустила новый сингл под названием "Палала" (слушать песню).

Это история юной любви, где чувства только начинают открываться, но уже есть место страсти. Но вместо большой и чистой любви парень после секса бросает юную девушку, уезжает на далекие острова и присылает ей открытку.

«Глубоко в твоем сердце вьется волшебная красная нить. От нее становятся красными щеки, и вышивка на рубашке манит парней, как магнит. Эта магия чувств однажды зажжет все вокруг. И нет от того огня защиты, не придумали, не нашли. Что же тут поделаешь? Кури!»

Kazka
Kazka

Трек войдет в их предстоящий альбом Nirvana. Пластинка станет второй на счету Kazka. Их дебютный альбом Karma вышел в 2018-м. Успех группе принесла песня «Плакала» (2018), побившая сразу несколько музыкальных рекордов в СНГ.

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