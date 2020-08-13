Kazka станцевала гимн смелым девушкам

Над черно-белым видео «Песни смелых девушек» работала режиссер Саванна Сеттен. Креативная команда работала с местными арабскими дизайнерами над созданием образов Александры Зарицкой. Чувственные движения на крыше принадлежат Найле (GRLS), чей голос также можно услышать в песне.

Съемки видео проходили в Дубае. Среди известных локаций - крыша небоскреба Crown Plaza, вид на ночной центр города и Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор, башня Бурж Халиф и уникальная "Дубайская рамка".



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«Это женский манифест, ода Girl Power, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать», - прокомментировали релиз музыканты.