Ирина Понаровская и «Квартет И» стали заслуженными

Торжественная церемония награждения состоялась в Российском фонде культуры, передает корреспондент РИА Новости.

"Государственные награды — это всегда очень приятно, но главная награда для вас – любовь, уважение и почитание миллионов ваших зрителей. Эту любовь вы заслужили всей своей жизнью и трудовой биографией. То, что делаем мы сейчас от имени президента — фиксация этой любви. Это очень радостный день. Я очень благодарен всем вам", — сказал Мединский.

Орденом Дружбы наградили знаменитого баса Большого театра Владимира Маторина и автора памятника Борису Ельцину и монумента "Стена скорби" скульптора Георгия Франгуляна.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручили артистам Театра оперетты Инаре Гулиевой, Вячеславу Шляхтову и другим, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II — артисту Московского театра имени Маяковского Расми Джабраилову, режиссеру этого же театра Юрию Йоффе.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени отметили профессора ВГИК Бориса Неменского и артиста оркестра ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудия Ходжояна.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили худрука "Вивальди-оркестра" Светлану Безродную и артистку Малого театра Алефтину Евдокимову.

Ордена Почета удостоились главный художник Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Арефьев, актер Алексей Гуськов и другие. Медаль Пушкина получила Вера Алентова.

Званий "Заслуженный артист Российской Федерации" удостоились балерина Оксана Кардаш, актриса Дарья Мороз, певица Ирина Понаровская, участники "Квартета И" — Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит.



Ирина Понаровская

Звания "Заслуженный художник Российской Федерации" получили художник-постановщик театра кукол имени Образцова Виктор Никоненко и дизайнер Игорь Чапурин.

Благодарственные письма президента РФ вручили актрисе Ингеборге Дапкунайте и замдиректора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Эдите Исаакян.