Keane вернулись с новым альбомом «Cause and Effect»

Это первый релиз команды после перерыва, продлившегося с начала 2014 года по конец 2018-го. Альбом последовал за особенно бурным периодом в истории группы, во время которого фронтмен Том Чаплин боролся с зависимостью и начал успешную сольную карьеру, в то время как главный автор песен Тим Райс-Оксли столкнулся с собственными проблемами, его брак распался. Таким образом, «Причина и следствие» стали эмоциональным высказыванием музыкантов о перипетиях в своей жизни.

Пластинка вышла на лейбле Island Records и включает 16 композиций, в том числе два бонус-трека – «New Golden Age» и «Difficult Year» – а также три акустических версии песен.



Keane

«Я сыграл все эти песни [вокалисту группы] Тому, и ему действительно понравилось. Это очень личные, очень ранимые и эмоциональные песни о последнем времени моей жизни, а Том — мой самый давний друг. Он вернулся восхищённым и предложил снова объединиться», — рассказал клавишник Keane Тим Райс-Оксли.