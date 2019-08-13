Kuzmin в клипе «Дельфины» ищет ответы на главные вопросы

Это второй клип Константина Кузьмина, исполнителя в жанре поп, стремящегося в своем творчестве к осмыслению самых главных вопросов жизни – что значит любовь и почему человеческая душа так неустанно к ней стремится.

Отправной точкой в режиссерской работе над клипом «Дельфины» стали размышления об эмоциональной амбивалентности, которая так или иначе присуща человеку – одновременно в нем уживаются самые разные глубинные переживания. Однако, все мы похожи, нас всех волнуют одни и те же вопросы, мы все искренне желаем одного – любви. Художественным приемом, красной нитью прошедшим через весь клип, стала съемка на длительной выдержке. Плавный переход в кадре от изображения одного актера к другому – красноречивая аллюзия на то, что нет ничего неизменного, ни в нас, ни в мире в целом. Обнаженные актеры, стилистически объединенные на одном белом фоне, иллюстрируют равенство и схожесть между собой. Создатели клипа стремились сконцентрировать в нем энергию сильных эмоций, вырывающихся на экран. Каждый актер – эмоция, белая комната, в которой они находятся – разум. Музыкальная композиция в свою очередь становится инструментом выражения чувств.



Kuzmin

Выпуск клипа – важная веха в творческом развитии артиста и команды создателей. Был проведен масштабный кастинг, а сами съемки длились 17 часов. Клип не диктует банальных истин и не предлагает решений, позволяя каждому зрителю увидеть что-то свое, - сообщает пресс-релиз.

Константин Кузьмин – исполнитель с профессиональным академическим образованием, полуфиналист Новой Волны и «Золотой голос» Оренбургской области. На данный момент имеет 5 песен.

Команда клипа:

Режиссер: Элен Нелидова, выпускница Московской Школы Кино, участник фестивалей «Короче», «Казанский международный кинофестиваль», «KONIK Film Festival», «International Short Film Festival in Drama» (Греция), «Кинопроба», «Madurai International Documentary and Short film Festival» (Индия), «8 женщин»; режиссер рекламных и музыкальных клипов

Оператор: Александра Авдонина, выпускница МГУКИ и Московской Школы Кино, оператор документальных фильмов и музыкальных клипов

Продюсер: Александр Тимофеев, выпускник Государственной классической академии имени Маймонида, продюсер кино- и музыкальных проектов