Lauta спела про «ЗОЖ»

Автор слов и музыки Дмитрий Лорен, известный авторством хитов в исполнении Светланы Лободы, Полины Гагариной, Ханны, Юлии Карауловой, Артик&Асти и других популярных артистов. Музыкальным продюсером трека выступила Нюта Николайчук, а над аранжировкой и продакшном работал DJ Lutique.

«Когда Дима Лорен прислал demo-версию песни, мне она сразу понравилась с первых аккордов. "ЗОЖ" - это песня о сложных, болезненных отношениях, через которые я прошла, так же, как и многие молодые девушки. И в ней особенное место занимает сравнение здоровых отношений со здоровым образом жизни. По сути, у нас получился гимн всех независимых женщин. Своеобразный такой отказ от фаст-фуда. Фаст-фуд – это, конечно, метафора. И я в неё влюблена. Я призываю женщин избавляться от всего лишнего – как от вредной еды, так и от токсичных отношений», - рассказала LAUTA о своей новинке.

Песня «ЗОЖ» - второй трек сольного проекта LAUTA в стиле pop с элементами речитатива. Певица с огненно-рыжими волосами является соавтором текстов всех песен, которые исполняет. Начала вокальную карьеру Юля с выступлений в украинской группе Hollywood FM в продюсерском центре Юрия Никитина (Mamamusic), а чуть позже стала финалисткой шоу «Хочу в Виа Гру», где ее сразу отметили как одну из самых перспективных участниц. Вокальные и артистические данные Юлии Лауты особенно выделяли Константин Меладзе и Вера Брежнева. По окончании проекта Юля переехала в Париж, где прошла французскую школу вокала и сотрудничала с британским лейблом Music Lab Management, с которым успела выпустить 5 треков. Трек Free Falling в стиле D&B попал в топ 100 британского радийного чарта и ротировался на нескольких британских радиостанциях в 2017 году.



LAUTA «ЗОЖ»

После перерыва на рождение ребёнка LAUTA вернулась с актуальным и по-настоящему взрывным музыкальным материалом. Песня "ЗОЖ" уже доступна на цифровых площадках, где набирает обороты: спустя первые сутки трек попал в русские чарты топ 100 VK, где поднялся до 84 места, в ITunes Russia - до 70 позиции, в топ Shazam на 92 место.

Совсем скоро выйдет и видео-версия песни "ЗОЖ", в которой запланировано сразу несколько сюрпризов. Идея клипа пока держится в тайне, но одно можно сказать точно - видеоряд обещает быть ярким и запоминающимся, как и сама LAUTA.