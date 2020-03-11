«ВИА Гра» по-французски в исполнении певицы LAUTA

Количество просмотров на YouTube всего за неделю приблизилось к миллиону, а украинские телеканалы и радиостанции отмечают огромное количество позитивных отзывов от поклонников.

После успешных «ЗОЖ» и «П.М.С.» LAUTA не планирует снижать планку, что нам и демонстрирует видео к треку «1!2!3!». Автором музыки к песне выступила Анна Николайчук, слова написаны Владиславом Чеховичем Aka DJ Lutique и самой певицей, в совершенстве владеющей французским языком.

Режиссер клипа Виктор Бакин особое внимание уделил световым нюансам и смелым экспериментам с цветовой палитрой. На протяжении всего клипа LAUTA предстает в различных образах, настолько эффектных, что поклонники устроили голосование в Instagram певицы.



LAUTA

Песня «1!2!3!» о рыжей девушке, которая ищет любовь.

«Ее сердце закрыто под вуалью сексуальности и сарказма, но внутри живет маленький рыжий ангел, который хочет теплого настоящего чувства», - делится LAUTA.

«Ginger girl» - поет певица. Так же она позиционирует себя в своих социальных сетях. Видимо, этот образ наиболее ей близок и дорог.

Совсем скоро состоится премьера «1!2!3!» на российском телевидении. А сама LAUTA уже заинтриговала информацией о том, что готовится к съемкам нового, не менее яркого клипа.