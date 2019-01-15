«Мачете» возвращается с новым альбомом

Музыканты работали над новым альбомом, который в самое ближайшее время будет представлен широкой публике.

"Мы ограничили наши публичные появления и в течение четырёх лет занимались изучением духовных практик, медитациями и размышлениями о жизни, о том что мы здесь делаем и чем мы можем быть полезны миру. Мы решились на это потому, что поняли - чтобы сделать что-то большое, нужно находиться вне системы, какой бы дружественной для тебя она не была. Мы писали чудесные песни и работали с потрясающими музыкантами, не прерывая творческий процесс на туры, интервью и выступления. Мы придумали несколько проектов. А теперь настало время все это показать людям", - рассказывает Ярослав Малый.



Ярослав Малый

Новый альбом группы "Мачете" исполнен искренности. Тексты композиций глубокие, но в то же время простые для восприятия. Первым треком, выпущенным после возвращения, станет песня "Небо - мой дом" - невероятно красивая и проникающая в самое сердце. Ярослав Малый делится философией нового этапа своего творчества: "Эта жизнь прекрасна, если ты сможешь выключить болтовню своих мыслей и услышать голос своей души. В новом альбоме нет ничего, кроме голоса моей души.Песня "Небо - мой дом" - ключ ко всему альбому. Какой бы комфортной ни была наша жизнь, вряд ли кому-то удалось достичь состояния абсолютного счастья. Мы все в командировке, вне дома. Мы откуда-то сюда приходим и уходим куда-то. Здесь все временно, но эта песня о вечном. В ней много вопросов, и ни один не оставлен без ответа. "Небо - мой дом" - это картина моей жизни и любви. И только любовь спасёт мир, как бы банально это не звучало".

Группа "Мачете" возобновила концертную деятельность не только с новым актуальным материалом, но и представила обновленный и по-настоящему "звездный" состав музыкантов. К коллективу присоединились барабанщик Александр Зингер, работавший с известными исполнителями мировой джазовой сцены, а так же с российскими Земфирой и Triangle sun и гитарист Михаил Лисов, выступавший ранее в группе "Моя Мишель" и проекте "Вечерний Ургант".

Проект "Мачете" был создан в 2011 году Ярославом Малым, лидером группы "Токио".