Марина Ребека споет «тюдоровскую трилогию»

Одна из ярчайших звёзд мировой оперы, латвийская примадонна Марина Ребека привезёт в Москву специально подготовленную по заказу фестиваля программу «Три королевы», в которую вошли арии героинь так называемой «тюдоровской трилогии» Гаэтано Доницетти – Анны Болейн и Марии Стюарт из одноимённых опер и Елизаветы I из «Роберто Деверё».

Певица выступит в сопровождении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского с Михаэлем Балке (Германия) за дирижёрским пультом.

Концерт приурочен к выходу нового диска «Spirito», выпущенного звукозаписывающей компанией Prima Classic 9 ноября 2018 года.