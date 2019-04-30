«Monoлиза» выпустила «Ни черта»

Петербургская презентация состоялась в клубе «Zal», в столице группа представит новый альбом 30 мая в Мумий Тролль баре.

«Monoлиза» никогда не гналась за модой, и в новом альбоме себе не изменила. Это не «повторение пройденного», музыканты многому научились за последние годы, много экспериментировали, синтезировали живую музыку с электронной. Новые песни написаны в лучших традициях группы, но свежим языком. Основа осталась прежней – это драйвовый, мелодичный поп-рок. И лирический герой Елизаветы Костягиной всё так же живёт встречами и расставаниями, всё так же ожидает Весны. По-прежнему живёт любовью – прекрасной и невыносимо-тяжёлой, подобной «тяжёлому ранцу на неокрепших позвонках». В большинстве песен - размышления об одиночестве, «бессмысленном споре дней и ночей». Герой бежит к восходу солнца от соли и перца на дорогах и от себя, всё чаще задумывается о горизонтах вечности, пробует разорвать нити, связывающие душу и тело, сон и реальность, пытается порой «повзрослеть», выучить все асаны и по-буддийски избавиться от привязанностей. Но всё так же, как и прежде, верен своей мечте. Вдохновляющей и уже не последней, - утверждается в пресс-релизе.

Некоторые новые песни уже известны поклонникам группы (они выходили как интернет-синглы, звучали на радио), но на альбоме эти песни вышли в новых аранжировках. Другие композиции – среди них брит-поповая баллада «Планета» (дуэт с одним из бывших участников группы), дуэт «Признайся» с Дарьей Клименко – раньше нигде не звучали. Несколько песен – например, пронзительная заглавная песня «Ни черта» и записанная в дуэте со Светланой Сургановой меланхоличная баллада «Жуть» – могут стать новыми хитами «Monoлизы».

Кроме того, в альбоме два ремейка. Группа перезаписала два хита – «Мечту» и «Небо» – в современных обработках.

В альбоме «Ни черта» нашлось место и лиричным песням, и боевикам с ревущими гитарами. И минору, и груву, и танцевальным ритмам. Но очень разные песни хитрым образом складываются в единое целое. Это не сборник песен, это именно что АЛЬБОМ. Единая история, состоящая из девяти глав. Тот, кто дослушает альбом до конца, узнает эту историю, - обещают музыканты.

Группа «Monoлиза» существует с 2007 года. Группа выпустила три альбома («Ни черта» станет четвёртым), семь видеоклипов, писала саундтреки для кинофильмов, поучаствовала в музыкальном спектакле «Плаванье» по одноимённой поэме Шарля Бодлера (поставлен в петербургском ДК Ленсовета в 2014 году). Сыграла множество концертов, объездила Россию и соседние страны вдоль и поперёк, поучаствовала в больших фестивалях («Нашествие», «Воздух»). Песни «Monoлизы» звучат на федеральных и региональных радиостанциях. Песни «Линии» (дуэт с Владимиром Шахриным, гр. «Чайф») и «Осенью» (дуэт со Светланой Сургановой) занимали высокие позиции в хит-параде «Нашего Радио». Две песни авторства Елизаветы Костягиной входят в репертуар «Сургановой и Оркестра». Одна из них — «Далеко» (она же «Среди мёртвых и живых») — тоже стала большим хитом на «Нашем Радио».