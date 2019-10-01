Оперная звезда Джесси Норман скончалась

Джесси страдала от септического шока и полиорганной недостаточности в дополнение к осложнениям от травмы спинного мозга, полученной в 2015 году.

- Мы так гордимся музыкальными достижениями Джесси и тем вдохновением, которое она дарила зрителям во всем мире и которое будет и впредь источником радости, - сказала ее семья в заявлении Associated Press. - Мы в равной степени гордимся ее гуманитарными усилиями, направленными на решение таких проблем, как голод, бездомность, развитие молодежи и образование в области искусства и культуры.



Jessye Norman

Джесси Норман родилась в Огасте, штат Джорджия, музыке училась в США. В 1969 году дебютировала в Берлине в роли Елизаветы («Тангейзер» Вагнера), в 1972 — в «Ла Скала» в роли Аиды («Аида» Верди) и в «Ковент-Гардене» в роли Кассандры («Троянцы» Берлиоза). Среди других оперных партий — Кармен («Кармен» Бизе), Ариадна («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса), Саломея («Саломея» Р. Штрауса), Иокаста («Царь Эдип» Стравинского).

С середины 1970-х годов некоторое время выступала только с концертами, затем снова вернулась на оперную сцену в 1980 году в роли Ариадны в «Ариадне на Наксосе» Рихарда Штрауса в гамбургской «Штатсопер». В 1982 году дебютировала на американской оперной сцене в Филадельфии: до этого чернокожая певица выступала у себя на родине лишь с гастролями. Дебют Норман в «Метрополитен-опера» состоялся в 1983 году в дилогии Берлиоза «Троянцы» в двух партиях: Кассандры и Дидоны. Партнёром Джесси был тогда Пласидо Доминго, и постановка имела огромный успех.

В репертуаре Норман был богатый камерный и вокально-симфонический репертуар: от Баха и Шуберта до Малера, Шёнберга, Берга и Гершвина. Она также выпустила несколько дисков спиричуэлc и популярных американских и французских песен.

Джесси была обладательницей четырех премий «Грэмми», национальной медали искусств Кеннеди-центра, почётным доктором музыки Оксфорда, введена в Зал славы журнала Gramophone.