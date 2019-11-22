«Pianoбой» новым альбомом пообещал захватывающий цикл

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Украинская инди-поп группа «Pianoбой» выпустила в свет новый альбом «Хісторі» (слушать альбом).

Релиз, включающей в себя 10 треков, вышел на лейбле Best Music. В трек-лист вошел дуэт «Перша Леді» с рэпершей Alina Pash.

По словам солиста «Pianoбой» Дмитрия Шурова, этот релиз открывает новую страницу в истории его команды.

- В нем следующий уровень авторского взаимодействия - представил музыкант новинку. - Начало нового захватывающего цикла. Love, Peace, Music.

Обложка альбома «Хісторі»
Обложка альбома «Хісторі»

Тем не менее, почерк Дмитрия Шурова вполне узнаваем: фортепианные партии на первом плане, традиционный «ленивый» вокал и обилие джазовых экзерсисов.

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