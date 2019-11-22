«Pianoбой» новым альбомом пообещал захватывающий цикл

Премьера клипа, режиссером которого выступил Владимир Шкляревский, состоялась на портале YouTube 23 апреля 2014 года.





- Родина, в моём представлении - это то, чего у тебя никто не отнимет, - рассказывает Дмитрий Шуров. - Мы её носим внутри, как один из наших жизненно важных органов. Наличие этого органа даёт шанс прожить жизнь полноценным человеком. Как снимать это? Как снимать "Родину"? Не знаю. Но мы попытались.

