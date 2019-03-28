Рой Орбисон и Бадди Холли «едут» в голограммный тур по миру

Ранее голограмма Орбисона уже отправлялась в сольный тур в 2018 году, напоминает Rock FM.

Тур начнётся в этом октябре, мероприятия в Европе и Америке будут проходить одновременно (ввиду отсутствия живых людей в числе хэдлайнеров).

Бадди Холли погиб в авиакатастрофе в 1958 году в возрасте 22 лет. Рой Орбисон скончался в 1988 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа.

«Воскрешением» Холли и Орбисона занималась компания BASE Hologram, недавно сообщившая о завершении работ над голографическим туром Эми Уайнхаус.

Согласно пресс-релизу, на каждом концерте будет звучать «прошедшие ремастеринг записи обеих легенд вместе с живыми музыкантами и бэк-вокалистами». Продолжительность выступления будет колебаться между 75 и 90 минутами.





Рой Орбисон-мл, родной сын культового музыканта, в интервью Rolling Stone рассказал о связи между своим отцом и Бадди Холли:

«Музыка моего отца – это целый мир не только для семьи Орбисонов, но и для миллионов поклонников по всему свету. Это поистине трансцендентный и катарсический опыт – иметь возможность снова открыть книгу с его легендарными песнями и снова услышать, как его голос отражается от стен концертного зала. Папа джемовал с Бадди в городе Лаббок (Техас) и помогал менять историю мировой музыки, настраивая аппаратуру Бадди на Norman Petty Studios. Позже Бадди сделал папе ответную услугу, записав две его песни для первого альбома группы The Crickets. И как же это круто и необычно, что эти два лучших друга теперь отправятся гастролировать по миру».

Вдова Бадди Холли, Мария Елена добавила: «Бадди и Рой были техасцами, которые уважали и почитали музыкальный гений и композиторские способности друг друга».

Билеты на выступления The Rock’n’Roll Dream Tour появятся в продаже 29 марта. На момент публикации новости организаторы анонсировали лишь даты концертов в городах Великобритании.