Russian Music Box обновился и сделал ребрендинг

Программная политика сохраняет приверженность русскоязычному музыкальному репертуару, однако теперь ставка делается на видеоклипы, ориентированные на более зрелую целевую аудиторию канала – возрастную группу телезрителей в возрасте 18-54 года с ядром – 25-45 лет. В эфире остаются только лучшие поп-хиты – с 1990-х до наших дней, а также самые знаковые новинки. Все клипы были заново оцифрованы и подготовлены для вещания в формате Full HD, что заметно улучшило качество картинки в эфире.

Новая сетка вещания разработана с учётом разницы во времени между Москвой и Дальним Востоком. Утром или вечером «Russian Music Box» одинаково интересен и удобен в любой точке России и за границей. В эфире появились свежие музыкальные блоки – тематические плей-листы, объединяющие видеоклипы по настроению, музыкальному стилю или эпохе. В осеннем сезоне появятся новые программы и новые харизматичные лица в кадре.

Свежий логотип разработали дизайнеры из нью-йоркской студии «Lioness Productions». Им была поставлена задача сохранить черты бренда, который знают в России и за рубежом вот уже более 15 лет, придав ему современный и динамичный вид и вдохнув в него новую жизнь. Кроме того, логотип «Russian Music Box» приведён к единому визуальному ряду брендинга каналов Music Box Television Group.

Организационная структура была оптимизирована, исходя из новых задач телеканала, главная из которых – создание телевизионного продукта самого высокого качества. Кроме того, канал намерен максимально использовать эффект синергии международного медиа-холдинга Music Box Television Group, созданного недавно в Варшаве.

Обновлённая стратегия развития предполагает вывод телеканала на новые рынки. «Russian MusicBox» планирует стать лидером русскоязычного музыкального вещания за границей, охватив максимальный объём русскоговорящей аудитории в Европе, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Поэтому в сезоне 2019/2020 ставка сделана на развитие зарубежной дистрибуции, которая на данный момент включает кабельные сети Прибалтики и стран СНГ, Германии, Израиля, а также отели на популярных курортах Турции, Египта, Испании и ОАЭ.

Это самые масштабные и значимые изменения на «Russian Music Box» с начала вещания телеканала в 2004 году.