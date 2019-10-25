Shoo выпустила альбом «Безгранично» в день рождения

Релиз пластинки состоялся на лейбле Universal Music Russia сегодня, в день девятилетия коллектива, сообщает Intermedia.

В альбом вошли 13 композиций. Среди них как совсем новые треки «Безгранично», «Кольцо», «Волны», а также сильно измененные концертные хиты «Далекой весной», «Там за морем», «Давай уедем в Гавану». В пластинку вошли и три трека, выпущенные ранее в формате синглов - «Запах дома», «Пилот» и «Мурашки». По признанию музыкантов, они экспериментировали с материалом, появилось много электроники, ранее не присущей группе. Использован как натуральный бэк-вокал, так и хоровые фрагменты, а также синтезированные партии.



Shoo

Презентация альбома «Безгранично» состоится в клубе «16 тонн» 26 октября.