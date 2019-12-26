Тома Амот спела про «Телеграм» и «Голограмму»

- Я смешала акустический и электронный варианты, и получился намес такой странный немного, - сказала Тома.



Тома Амот

Обстановка в клубе была очень тёплая. Солистка рассказывала о каждой своей новой песне. Лейтмотивом концерта была тема времени, - люди сегодня должны быть отзывчивее, человечнее друг к другу, и не забывать, что человек нуждается в человеке. Век гаджетов поглотил человеческую составляющую. Песня «Голограмма» как раз об этом, что люди всё больше времени проводят в Интернете.

Песня «Телеграм» - о переписке в сети. В стиле кантри «Между нами океан» - звучит в данной композиции.

Новая песня Томы Амот о седовласом мальчике показалась отголоском литературы абсурда, смысл этого произведения поражает. Седовласый мальчик – это седой мачо, который в душе остаётся ребёнком. Музыка характерна. На заднем фоне мелодическая линия ведёт свою основную тему на протяжении всей песни. Эта тема передаёт впечатление неизменно ровного ритма. Драм-н-бэйс становится ощутим не только в довольно известной песне Томы «Надоело», он, кажется просачивается уже всюду.



Тома Амот

Песня «Ставка» о том, что нужно вовремя сделать выбор в жизни (по словам певицы).

Прозвучала песня «Мадам» о мечте. Некогда в смешанном стиле поп-музыки и джаза Патрисия Каас пела «Мадемуазель поёт» («Mademoiselle chante…»). Нечто такое слышалось и в композиции «Мадам». Однако по-другому.

«В проекте, - говорит Тома, - я хотела передать женскую энергию и показать современную женщину в разных проявлениях».

Самая, пожалуй, незамысловатая композиция среди калейдоскопа разных произведений – это песня «Вечер», где показана просто прогулка. Тема прогулки, где героиня встречает на пути кого-то, кто предлагает прогуляться вместе. Песня завораживает своей простотой, яркостью композиции, приятным мелодическим звучанием.

Кажется, что все присутствующие на концерте зрители остались очень довольны.

Елена ШЕРШОВА