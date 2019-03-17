У Наргиз и Фадеева появился конкурент: дуэт «Параллельные»

Совместный музыкальный проект двух признанных мастеров эстрадного жанра вызвал волну интереса в соцсетях. По мнению комментаторов, имена участников дуэта широко известны, но артисты решили не раскрывать их до появления официального видео. Они достаточно успешны в сольных карьерах, являются обладателями престижных музыкальных премий, их песни звучат на крупнейших радиостанциях, телеканалах, а клипы имеют миллионы просмотров на YouTube и популярных видеохостингах.



Параллельные - Шёл дождь

В рок-музыке подобные коллаборации, в которых участвуют уже состоявшиеся звёзды жанра, называют "супер-группами", а в жанрах поп-рок и шансон такие формы сотрудничества считаются вполне обычным делом:

- Поэтому в появлении "Параллельных" нет ничего необычного, - комментирует один из участников. - Наша совместная работа - это ответ на запрос организаторов мероприятий и массовой публики, которые хотят видеть и слышать больше романтических дуэтов в жанре поп-рок, ведь их не так и много на отечественной эстраде: Непара, Наргиз и Фадеев, Варум и Агутин, так и 10 вариантов сразу не вспомнишь.

Новый дуэт "Параллельные" - не просчитанный на несколько лет вперед коммерческий проект, а лишь вольный эксперимент двух независимых артистов создать серию лирических песен для взрослых и мудрых людей, он будет существовать параллельно сольным карьерам исполнителей, и его песни войдут в собственный репертуар артистов.

Дебютный сингл уже доступен в Apple Music и других мировых музыкальных сервисах: http://www.smarturl.it/parallelnie