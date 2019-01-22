Умер автор гимна Кабардино-Балкарии Хасан Карданов

Об этом сообщает ТАСС в понедельник пресс-служба минкультуры региона.

"Кабардино-Балкарская Республика понесла невосполнимую утрату. 20 января 2019 года, на 96-м году, ушел из жизни выдающийся композитор, классик кабардино-балкарской профессиональной музыки, народный артист Российской Федерации Хасан Якубович Карданов. Гражданская панихида состоялась в городе Нальчике", - говорится в сообщении.

Карданов родился в 1923 году в селении Чегем Первый. Он оставил большое творческое наследие, в том числе шедевры национальной классики - симфонические поэмы, рапсодии, крупные сценические произведения, первую национальную оперу "Мадина", которую мастер написал совместно с другим автором. "Гимн Кабардино-Балкарии, написанный им в 1994 году, уже долгие годы является визитной карточкой республики", - говорится в сообщении.