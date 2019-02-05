Умер автор музыки к фильмам Тарковского Вячеслав Овчинников

Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

"Вячеслав Овчинников умер сегодня вечером", - сказал он.

Среди сочинений Овчинникова - опера "На заре туманной юности", балеты; оратории "Времена года", "Гимны Отечеству", "Сергей Радонежский"; четыре симфонии, шесть сюит для оркестра.

Также он написал музыку к таким кинофильмам, как "Война и мир", "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину", "Иваново детство", "Борис Годунов", "Дворянское гнездо", "Земля".