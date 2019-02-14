Умер певец, сыгравший в «Небесных ласточках»

По предварительным данным, причина смерти - проблемы с сердцем, передает РИА Новости. Дата и место прощания пока не сообщаются.

Захаров родился 1 мая 1950 года в Николаеве. В 1971 году поступил на отделение музыкальной комедии училища имени Гнесиных в Москве, а через два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище.

В 1974-м завоевал первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей". В 1975 году сыграл одну из главных ролей в музыкальном фильме "Небесные ласточки".

В разные годы работал в Ленинградском мюзик-холле и филармониях нескольких российских городов, побывал с гастролями в 42 странах мира. Широкому зрителю известен по хитам "Три белых коня", "Татьянин день", "Отцвели хризантемы", "Московские окна", "Очи черные".