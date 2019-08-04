Умер певец Вилли Токарев

84-летний шансонье скончался в одном из онкологических центров Москвы. Артист обратился в клинику 2 июля и был госпитализирован.

Скорбную новость подтвердил Ren.tv сын шансонье Антон Токарев.



Вилли Токарев

Вилен Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (сейчас Республика Адыгея России).

В Ленинграде он получил среднее музыкальное образование, окончив музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Во время учёбы работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже работал в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. Начал писать песни, музыку и тексты. Является автором песни «Кто виноват?», которая была исполнена Анатолием Королёвым, песни «Дождь» для Эдиты Пьехи и других. Работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения, которым руководил Давид Голощёкин. Из-за гонений на джаз он уехал в Мурманск, где стал исполнителем собственных песен. Одна из них стала хитом Кольского полуострова в 1973 году, «Мурманчаночка». Вместе с местным соавтором, Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты — заполярный городок», которая стала для апатитчан неформальным гимном.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. Там он был разнорабочим, почтальоном, таксистом и др., потом стал петь. В 1979 году вышла первая пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была замечена, в 1981 году — «В шумном балагане», которая принесла Вилли известность среди русскоязычных иммигрантов.

В 1980-х годах работал в русском ресторане «Садко», а потом в ресторанах «Приморский» и «Одесса», ему аккомпанировала Ирина Ола. Его называли «почётным евреем Брайтона». Вилли основал свой лейбл «One Man Band», записал там около двадцати альбомов.

В 1990-е Вилли Токарев переехал в Москву и стал жить на Зубовском бульваре, затем переехал в высотный дом на Котельнической набережной. Здесь же открыл свою студию звукозаписи.