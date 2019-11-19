«Уральская ночь музыки» признана «выдающимся молодым фестивалем»

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума фестиваль «Уральская ночь музыки» получил специальный приз жюри Европейской ассоциации фестивалей (EFA) в номинации «Выдающийся молодой фестиваль в России и Европе».



ТЕКСТ

В состав жюри вошли: всемирно признанный режиссер театра и кино Харис Пасович, профессор Академии исполнительских искусств в Сараево, Академии искусств Нови-Сада (Сербия) и Высшей школы менеджмента IEDC (Словения); Патрик де Клерк - Директор компании «Музыкальные проекты для Брюсселя», руководитель крупных европейских музыкальных фестивалей и концертов: Klara Festival, Ars Musica, Galas и др.; Дмитрий Гринченко - исполнительный продюсер Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи; Йованка Вишекруна-Янкович - президент Сербской фестивальной ассоциации, выдающаяся пианистка; и многие другие.

Европейская ассоциация фестивалей включает в себя музыкальные, танцевальные, театральные и мультидисциплинарные фестивали искусств из Европы и за ее пределами с 1952 года. Сегодня в EFA около 100 фестивалей и фестивальных ассоциаций в 40 странах.

«Уральская ночь музыки» – это фестиваль, который объединяет музыку и совершенно разных людей. Это ночь, когда Екатеринбург становится одной большой концертной площадкой и музыкальным центром планеты. Лучшие музыканты города, всей нашей огромной страны и всего земного шара выступают на сценах, вписанных в городское пространство.

В 2019 году в рамках «Уральской ночи музыки» 2700 музыкантов из 28 стран выступили на 80 городских площадках для 300 000 зрителей.

Проект реализовывался с использованием гранта Президента Российской̆ Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.