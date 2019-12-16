В Башмет-центре пройдет детский рождественский фестиваль

Опубликовано пользователем

Живопись и музыка переплетутся на Первом международном рождественском фестивале 21 и 22 декабря в Башмет-центре «Рождественские вечера. Музыка и живопись. Башмет-центр и Международная детская филармония будущего представляют!». Этот международный фестиваль детского профессионального искусства организаторы решили сделать ежегодным событием.

«Первоначально мы планировали сделать наш рождественский фестиваль только музыкальным, но увидев работы юной художницы Маши Барановой, мы поняли - это знак судьбы! - отметила директор и автор проекта «Международная детская филармония будущего» Лада Меркулова. - Рождественский фестиваль должен объединить все виды искусства. Ведь во всех видах искусства есть юные таланты. Артист – понятие всеобъемлющее. Это и художник, и певец, и танцор и драматический актер. Да и само слово «филармония» происходит от греческого phileo — любить и harmonia — гармония. И мы любим гармонию! Гармонию, объединяющую искусство, наш мир».

Афиша
Афиша

«Рождественский фестиваль искусства, в котором все участники – юные артисты. И пусть звезды зажигаются не только на музыкальном небосклоне, но и в живописи, и во всех жанрах искусства! Дети – удивительные создания. Им не нужны политические и экономические игры взрослых. Они - настоящие проводники Космоса. Они приходят в этот мир для созидания. Они учат нас, взрослых быть добрее, мудрее. Взрослые должны прислушаться к тому, что говорят дети. Увидеть их образы, их стремление к творчеству, поддержать их движение души. Дети во всём мире хотят жить спокойно. Хотят рисовать, танцевать, лепить, создавать!» - подчеркнула Лада Меркулова.

Проект «Международная детская филармония будущего» стартовал в январе 2019 года и быстро собрал вокруг себя ярких солистов-инструменталистов, камерные ансамбли, вокалистов, танцевальные коллективы из России, и других стран. В этом году на рождественском фестивале зрители познакомятся с интуитивной живописью юной художницы Маши Барановой, услышат ведущих солистов Международной детской филармонии, а также юных пианистов из Таиланда, приехавших специально для участия в этом фестивале. В следующем сезоне, кроме концертов и выставки, в рамках рождественского фестиваля будет представлена театральную постановку в исполнении детско-юношеского коллектива.

«Нашим фестивалем мы хотим привлечь внимание взрослых к детскому творчеству профессионального уровня. Все участники фестиваля – настоящие юные мастера! Лауреаты крупнейших международных фестивалей и конкурсов. Мы верим – искусство спасёт мир!»

В концертной программе Первого рождественского фестиваля 21 и 22 декабря – известные юные солисты, лауреаты известных конкурсов и фестивалей: Грант Башмет (скрипка); Ильяс Невретдинов (труба); Дмитрий Пинчук (классический саксофон); Маша Головченко (джазовый саксофон); Андрей Филонов (фортепиано); Маша Головченко (джазовый саксофон); Ника Ванн и Фёдор Якубов (эстрадно-джазовый вокал); Екатерина Найденова (флейта); Вера Когай, Аркадий Гордиенко , Александр Ханычев, Мирон Воронов (ударные) и другие исполнители.

Гости фестиваля – юные пианисты из Таиланда и Китая: Юйцяо Чэнь (Китай), Чаня Байла Сомбоонвечакарн (Таиланд), Сирима Фолтапе (Таиланд) - впервые выступят в России. Для своего дебюта юные таиландские музыканты подготовили виртуозную программу, а в качестве музыкального подарка исполнят популярное в Таиланде красивое сочинение "Love in spring", написанное Королем Таиланда.

Международная детская филармония будущего – профессиональная концертная организация, объединяющая юные (9-18 лет) таланты разных стран. Цель проекта – концертный практикум юных профессионалов – исполнителей разных жанров, продвижение артистических имен одаренных артистов, укрепление международных культурных связей. Так, 8 марта ведущие солисты Международной Детской филармонии отправятся с гастролями в итальянский город Сан-Ремо, где в рамках большого весеннего Фестиваля Цветов юные музыканты выступят с легендарным симфоническим оркестром Сан-Ремо на исторической сцене Teatro Casino Sanremo. Затем, 25 апреля в Москве и летом в Никосии (Республика Кипр) солисты Детской Филармонии выступят с Международным молодежным симфоническим оркестром Республики Кипр, (художественный руководитель оркестра Йоргос Кунтурис). В сентябре 2020г Детская филармония совместно с Японскими партнерами включает в фестивальное турне гастрольную поездку юного саксофониста, артиста Детской филармонии, Дмитрия Пинчука. Турне Дмитрия по Японии продлится полтора месяца, до ноября 2020г.

25 апреля в Москве, в рамках закрытия II концертного сезона «Международной детской филармонии будущего», в Большом зале театра им. Рюминой выступят юные артисты не только из разных городов России, но и из разных стран: Японии, Таиланда, Словакии, Китая, Кипра.

Дирекция «Международной детской филармонии будущего» ведёт переговоры по организации совместных концертов с Китаем, Германией и другими странами.

В декабре 2019 года проект «Международная детская филармония будущего» получил премию «Золотой дракон» в номинации «Талант года» от Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Быстрый поиск: 