В Башмет-центре пройдет детский рождественский фестиваль

«Первоначально мы планировали сделать наш рождественский фестиваль только музыкальным, но увидев работы юной художницы Маши Барановой, мы поняли - это знак судьбы! - отметила директор и автор проекта «Международная детская филармония будущего» Лада Меркулова. - Рождественский фестиваль должен объединить все виды искусства. Ведь во всех видах искусства есть юные таланты. Артист – понятие всеобъемлющее. Это и художник, и певец, и танцор и драматический актер. Да и само слово «филармония» происходит от греческого phileo — любить и harmonia — гармония. И мы любим гармонию! Гармонию, объединяющую искусство, наш мир».



Афиша

«Рождественский фестиваль искусства, в котором все участники – юные артисты. И пусть звезды зажигаются не только на музыкальном небосклоне, но и в живописи, и во всех жанрах искусства! Дети – удивительные создания. Им не нужны политические и экономические игры взрослых. Они - настоящие проводники Космоса. Они приходят в этот мир для созидания. Они учат нас, взрослых быть добрее, мудрее. Взрослые должны прислушаться к тому, что говорят дети. Увидеть их образы, их стремление к творчеству, поддержать их движение души. Дети во всём мире хотят жить спокойно. Хотят рисовать, танцевать, лепить, создавать!» - подчеркнула Лада Меркулова.

Проект «Международная детская филармония будущего» стартовал в январе 2019 года и быстро собрал вокруг себя ярких солистов-инструменталистов, камерные ансамбли, вокалистов, танцевальные коллективы из России, и других стран. В этом году на рождественском фестивале зрители познакомятся с интуитивной живописью юной художницы Маши Барановой, услышат ведущих солистов Международной детской филармонии, а также юных пианистов из Таиланда, приехавших специально для участия в этом фестивале. В следующем сезоне, кроме концертов и выставки, в рамках рождественского фестиваля будет представлена театральную постановку в исполнении детско-юношеского коллектива.

«Нашим фестивалем мы хотим привлечь внимание взрослых к детскому творчеству профессионального уровня. Все участники фестиваля – настоящие юные мастера! Лауреаты крупнейших международных фестивалей и конкурсов. Мы верим – искусство спасёт мир!»

В концертной программе Первого рождественского фестиваля 21 и 22 декабря – известные юные солисты, лауреаты известных конкурсов и фестивалей: Грант Башмет (скрипка); Ильяс Невретдинов (труба); Дмитрий Пинчук (классический саксофон); Маша Головченко (джазовый саксофон); Андрей Филонов (фортепиано); Маша Головченко (джазовый саксофон); Ника Ванн и Фёдор Якубов (эстрадно-джазовый вокал); Екатерина Найденова (флейта); Вера Когай, Аркадий Гордиенко , Александр Ханычев, Мирон Воронов (ударные) и другие исполнители.

Гости фестиваля – юные пианисты из Таиланда и Китая: Юйцяо Чэнь (Китай), Чаня Байла Сомбоонвечакарн (Таиланд), Сирима Фолтапе (Таиланд) - впервые выступят в России. Для своего дебюта юные таиландские музыканты подготовили виртуозную программу, а в качестве музыкального подарка исполнят популярное в Таиланде красивое сочинение "Love in spring", написанное Королем Таиланда.

Международная детская филармония будущего – профессиональная концертная организация, объединяющая юные (9-18 лет) таланты разных стран. Цель проекта – концертный практикум юных профессионалов – исполнителей разных жанров, продвижение артистических имен одаренных артистов, укрепление международных культурных связей. Так, 8 марта ведущие солисты Международной Детской филармонии отправятся с гастролями в итальянский город Сан-Ремо, где в рамках большого весеннего Фестиваля Цветов юные музыканты выступят с легендарным симфоническим оркестром Сан-Ремо на исторической сцене Teatro Casino Sanremo. Затем, 25 апреля в Москве и летом в Никосии (Республика Кипр) солисты Детской Филармонии выступят с Международным молодежным симфоническим оркестром Республики Кипр, (художественный руководитель оркестра Йоргос Кунтурис). В сентябре 2020г Детская филармония совместно с Японскими партнерами включает в фестивальное турне гастрольную поездку юного саксофониста, артиста Детской филармонии, Дмитрия Пинчука. Турне Дмитрия по Японии продлится полтора месяца, до ноября 2020г.

25 апреля в Москве, в рамках закрытия II концертного сезона «Международной детской филармонии будущего», в Большом зале театра им. Рюминой выступят юные артисты не только из разных городов России, но и из разных стран: Японии, Таиланда, Словакии, Китая, Кипра.

Дирекция «Международной детской филармонии будущего» ведёт переговоры по организации совместных концертов с Китаем, Германией и другими странами.

В декабре 2019 года проект «Международная детская филармония будущего» получил премию «Золотой дракон» в номинации «Талант года» от Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).