Юлдуз Усманова: Я пою песни не для аплодисментов!

Юлдуз в переводе означает звезда. По семейному преданию, это имя для новорожденной выбрал брат, который увидел на небе прекрасную звезду и упросил родителей назвать сестричку в ее честь. Имя оказалось пророческим и судьбоносным. Вот уже три десятилетия Юлдуз Усманова блистает на эстраде, даря поклонникам свой великолепный голос и более 600 песен о любви, о Родине, о жизни простых людей.



Юлдуз Усманова

- Юлдуз, у вас пленительный голос, а песни навевают сюжеты сказок 1001 ночи. Как вы считаете, почему так происходит?

- Возможно, потому, что мои песни про самую простую жизнь, про проблемы обычных людей. И эти песни понятны всем: и женам политиков, и самым простым работницам. Я держусь за подол Всевышнего и за подол народа, вот, и все остальное для меня не существует.

- Наверняка ваше творчество вдохновляло и мужчин на героические подвиги… Известны вам такие случаи?

- Конечно, когда наши мужчины остались без моральной поддержки в киргизской войне, моя песня о Киргизии вдохновила весь народ: и мужчин, и женщин. И песня «Не болей», когда любимые друг другу желают не болеть. В песне говорится: не болей, не умирай, потому что я без тебя никто. Я считаю, что мы все должны набраться силы и сказать это друг другу.

У меня есть жизненная история, связанная с этой песней. Мужчина приехал к своей больной, умирающей жене, с которой в разводе, – выполнить просьбу матери, попрощаться. Он подошел к кровати, сказал ей: прости меня за все, и я тебя прощаю. Они простились, и он уехал. В дороге он по радио услышал песню «Не болей». И на следующий день снова приехал к жене. Потом и в третий раз… А потом она начала звонить ему, пошла на поправку. Они помирились, они недавно отдыхали в Дубае.

Знаете, это тоже героизм: вернуться в семью, начать все сначала. Сейчас люди часто очень плохо расстаются, оскорбляя, делая больно. Или же, наоборот, расстаются легко, словно и не любили друг друга… И это не единственный случай, когда мои песни помогали в жизненных ситуациях. Сколько случаев, когда семьи воссоединялись. А потом дети рождались. Если рассказывать, одного интервью не хватит. Мне часто говорят: вот эта песня помогла нам, или благодаря этой песне мы познакомились. Это самое дорогое, что может быть у артиста!



Юлдуз Усманова

- 13 ноября вы дадите в Москве юбилейный концерт. И это будет, пожалуй, самый большой ваш концерт в российской столице. Какие ощущения у вас сейчас? Ждете эту встречу?

- Конечно, у меня есть волнение. В Москве я не первый год даю концерты, и сейчас это будет, конечно же, большой концерт. Меня радует это. Всё больше и больше. Но, признаюсь, открыто радоваться мне страшно: боюсь, вот так вам скажу. Боюсь сглазить, боюсь потерять... А кто из артистов не волнуется? Мы же по кирпичикам собираем свой авторитет, свою любовь. Вот эту империю, да и, как вы говорите, королевство. Поэтому каждый слушатель для меня – это родной человек, это как моя семья. Ценю каждого зрителя. Скажу вам так: дома я готовлюсь дать концерт на 25 человек, и тоже волнительно.

- Расскажите, что представляет собой программа Men seni sevaman, которую вы представите в Крокус Сити Холле?

- Само за себя название программы говорит: «Я люблю тебя»! Это можно очень широко понять. Сегодня и в жизни, и в семье или на работе многим людям не хватает внимания и любви. Хочу сказать всем людям: «Men seni sevaman! Я тебя люблю!» и подарить свою любовь. Очень мудрые слова, что любовь не имеет возраста и ей неподвластны расстояния. Хочу, чтобы люди любили друг друга, верили в сегодняшний и завтрашний день, не забывали свою семью, детей, друзей – вне зависимости от того, сколько им лет и где они находятся. На своем концерте я исполню песни о любви в самом её широком понимании: к своему ближнему, Всевышнему, к жизни…

- Вы – народная артистка, чьи альбомы издавались в Германии, США, Англии, Турции, Голландии и других странах. Как вы ощущаете народную любовь? Помогает она вам по жизни?

- Всегда помогала и сейчас помогает. Когда в прошлом у меня были большие проблемы с политиками – я имею в виду правительство Каримова, из-за которого в общей сложности я семнадцать лет была в запрете, – меня очень сильно поддержала именно народная любовь и моя вера в справедливость и во Всевышнего, который дал мне любовь, силу, веру и талант. За мной всегда стоял народ – не тот, кто в интернетах сидит и пишет злобные, язвительные комментарии, а те простые, добрые люди, которые работают, живут своими радостями или проблемами, приходит на мои концерты. Я всегда ощущала эту народную поддержку, она и дает мне силы. О своих поступках я никогда не сожалела.

- Даже трудно предположить, сколько концертов вы дали за всю вашу музыкальную карьеру. В ваш репертуар входит более 600 песен, а дискография насчитывает около 100 сольных пластинок. Вы исполняете песни на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках…

- Да, я пою на многих языках и горжусь этим. Странные люди, которые говорят, когда я выезжаю в Таджикистан: «Зачем это тебе? Зачем тебе писать песни на таджикском, они тебя и так любят с узбекскими песнями?» Как это зачем? Да потому, что это дань тому народу, который тебя любит. Не просто поклоны со сцены делать, получая взамен аплодисменты, а дарить песни о любви на их родном языке, изучать их культуру.

- Одна из ваших новых песен – «Королева». Как вы относитесь к титулу, когда про вас говорят «Королева узбекской эстрады»?

- Лет пятнадцать тому назад я бы, наверное, прыгала от счастья. Но этот титул мне «пришили», когда у меня был уже третий по счету запрет на работу в Узбекистане, и я семь лет на тот момент прожила в Турции. Как говорится, без меня меня «короновали». Когда я вернулась на родину, конечно, это была не моя победа, это была победа народа. Когда на мои выступления наложили запрет, я уехала в Турцию. Не отчаялась: работала и на деньги с концертов записывала новые песни, завоевывала публику выступлениями, получала взамен их любовь и внимание. Потом был большой подъем, выросли мои гонорары, но до этого мне приходилось много работать. Но я не хочу про эти трудности вспоминать, никогда никому о них не говорила и не хочу говорить. Ну а то, что «короновали», – это приятно все, но я стараюсь внимания не обращать. Понимаете, говорят «король», «королева эстрады», «император эстрады». А смотришь, за душой ничего нет. Сегодня нет, а завтра и не вспомнят, но зато титул есть. Мне этот титул не нужен, я просто хочу любви народа и правильно ему служить. И в песнях, и в жизни публику не обманывать.

- Какие вы испытываете эмоции, когда исполняете свои песни?

- Я вам больше скажу: даже в Голландии, не зная языка, эти высокие и холодные европейцы, так сказать северные люди, даже они плакали, когда я пела песню «Дуньё». Их тронуло моё душевное исполнение. Честно скажу, когда пою, я забываюсь, я живу в песне, переживаю эти моменты. И я не пою песню только ради того, чтобы получить аплодисменты. Хотя бывают моменты, когда во время концерта я прошу зрителей аплодировать, чтобы зарядить и меня, и себя. Люди приходят на концерты ради песен, ради тех эмоций, которые я дарю им со сцены. Я понимаю, что они от меня это ждут, и отдаю эти эмоции, свои внутренние чувства. Чаще всего забываюсь на сцене и всегда чувствую: вот-вот, и у меня хлынут слезы. Потому что живу теми же чувствами, про которые пою.

- Часто ли вы сами плакали на своих концертах?

- Конечно! Есть песни о справедливости, о жизни – они обо мне, о моей судьбе. Наши бывшие политики проводили эксперименты: выживет ли она? Они про меня чего только не говорили: она из пепла возрождается. Поверьте, мне это все от Всевышнего. Аллах дал, и, пока он не отберёт, никто не отберёт. Но то, что я пережила… Я же тоже человек. Мне тоже иногда бывает больно. И я тоже плачу. И на концертах бывает, потому что это я и мои проблемы.

- И тем не менее для многих вы – символ сильной восточной женщины. В чем же ваша сила?

- Раньше думала, что сила – это ярость, упорство, характер. Иногда хотелось встать и как ударить по столу кулаком, чтобы эта «мясорубка» закрылась и больше не отравляла жизнь. Вот иногда бывало такое чувство. Но с возрастом я стала намного мудрее и понимаю, что сила – это когда ты можешь научиться терпению. Я научилась этому, научилась не раздражаться, не отвлекаться: мне еще столько надо успеть сделать. Я – работяга, и в этом моя сила. Пока ты живешь, должен двигаться, пока есть силы и здоровье. Да что говорить, я знаю людей, которые прикованы к постели, не имеют руки или ноги, изучают языки, живут дальше, и им ничто не мешает быть сильными.

- Не все знают, что одно из ваших увлечений – это просмотр фильмов. Расскажите, какие картины предпочитаете смотреть?

- Пока я была под запретом и жила в разных странах, прежде всего хотела выучить язык, на котором говорят в этой стране. Это помогает психологически перенастроиться. Признаюсь, в Голландии мне этого не удалось: ужасно сложный язык. Хоть я десять лет в Европе прожила. Но английский мне поддался. Вообще хочу сказать, что менталитеты очень разные, даже юмор другой. В каждой стране свой юмор, в каждой стране свои обычаи, по-своему воспринимают те или иные вещи, по-своему веселятся, по-своему плачут. Поверьте мне, даже плачут не одинаково, даже за маму переживают, за детей переживают по-другому. И я вот как психолог, когда смотрю фильмы – а это, как правило, детективы, психологические картины, с политическим подтекстом, – я люблю анализировать.

- Ваша песня о маме трогает до глубины души. Расскажите о том, как она родилась. Есть ли у этой песни какая-то история?

- Одно время была волна суицидов – из-за компьютерных игр были в семье конфликты и даже убийства. Маму зарезали, папу убили. Бесконечные ток-шоу на эту тему. И мамы уже не мамы, а какие-то тётеньки чужие для своих детей… И мне было так страшно от всего этого. А для мусульман, для христиан, иудеев мама – это святой человек. Меня вдохновил пример материнской любви всем известного Алишера Усманова. Да, богатый человек, да, олигарх, но богатый и духовно: ни один день рождения своей мамы не пропустил. Каждый год приезжает в Ташкент в один и тот же день, чтобы отметить день её рождения – хотя давно уже не живет в Узбекистане. Традиция такая в их семье – собраться в этот день всей семьей, вспомнить маму. Этот случай подтолкнул меня на написание песни о маме.

- Есть ли у вас мечта?

- Вы знаете, мне уже много лет, а я до сих пор не могу определить для себя, не могу найти разницу между надеждой и мечтой. Понимаете? Мечтать можешь сколько угодно, но без надежды жить нельзя. И я вот никак не могу их отделить друг от друга. Как красиво звучит: «Моя надежда». Я только надеюсь, что могу осуществить свою мечту. У меня много мечтаний. Но сокровенным не могу с вами ими поделиться. Я думаю, вы меня простите за это…

Знаете, я мечтаю в старости – а старость я принимаю, – не выглядеть жалкой. Чтобы я насладилась той прелестью, которая выпадает человеку на этот возраст. Хочу встретить старость достойно. И хочу петь долгие годы.

Юлдуз Усманова, «Men seni sevaman», 13 ноября, 20:00, Москва, Крокус Сити Холл. Билеты: https://crocus-hall.ru/events/usmanova

Константин ФИЛИППОВ

Фото из личного архива Юлдуз Усмановой