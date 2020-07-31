Александр Гудков и DJ Groove рассказали про снобов и клубы нулевых

После длительной самоизоляции и множества запретов многие стали менее требовательными и научились снова радоваться простым вещам. Однако не стоит обольщаться, ведь скоро все окончательно восстановится, и, весьма вероятно, мы снова станем прежними «снобами», как предупреждают Гудков и Грув: «Сторисы не те, свайпы в никуда”, «Не та музыка, не тот диджей, звук не тот, випы не те».

«Идея создания трека пришла мне спонтанно, это самоирония на злобу дня. Зачастую мы не замечаем за собой снобизм в повседневных ситуациях, и не видим свою излишнюю манерность, претенциозность, эгоизм и цинизм, - как нам не нравится все вокруг, и как мы превращаемся в пресытившихся модников и снобов, которым «фсе не то», - признается DJ Грув.

Возможно, скоро выйдет клип «Сноб», съемки которого прошли в легендарном Soho Rooms. Александр Гудков исполнил в нем ведущую роль, меняя один образ за другим.

«Мы вместе с Грувом официально закрываем моду на 2000-ые. В клипе я, ну, такой немножко староверческий человек, который ходит в клубы и всё ему не нравится, москвич в плохом смысле этого слова», - поделился Александр Гудков.

Одну из главных ролей в клипе сыграл Сергей Бурунов, хорошо известный и горячо любимый публикой актер, а также близкий друг DJ Грува.

Сергей Бурунов: «В каждом из нас живет свой сноб, особенно в представителях шоу-бизнеса. Я тоже сноб, что уж тут скрывать то? Характер у меня, признаюсь, так себе. Появилась крутая идея высмеять это все, почему бы нет?»



Сергей Бурунов, DJ Groove и Александр Гудков

В съемках клипа также приняли участие участие DJ Катя Гусева, DJ-проект Black Cupro, Матвей Ивлев, сын известного российского ресторатора, шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева, а также ТОПовый инстаблогер Андрей Борисов, более известный, как @gan_13_, сыгравший роль официанта ресторана Soho Rooms.

Танцевальный коллектив был не менее «громким». В него вошли участники и победители телевизионного шоу “Танцы на ТНТ” - Виталий Уливанов, Мария Худорожкова и Виктория Беленцова. Режиссером клипа выступил Олег Асадулин, известный кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.