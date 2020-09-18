Алиша Киз выпустила воздушный альбом «Alicia»

Автором и продюсером большинства треков выступила сама артистка, в работе над пластинкой также приняли участие Людвиг Йоранссон, Роб Нокс, Swizz Beatz и другие. Ранее выходило 7 синглов с песнями из альбома.

«Работа над альбомом была лучшей терапией, которую я когда-либо проходила. В итоге я смогла увидеть моменты, когда все в моей жизни изменилось. Когда вы живете этим каждый день, вы на самом деле не задумываетесь об этом», - рассказала Алиша Киз.

Альбом Alicia изначально планировалось выпустить 15 мая 2020 года, однако из-за пандемии он вышел сегодня. Также сдвинулся ее мировой тур с этим альбомом, первое турне Киз за семь лет, которое должно было начаться в Европе в июне 2020 года.



Alicia Keys - Alicia

На обложке нового альбома из четырех квадратов изображены голова и плечи Киз с разных точек зрения. В музыкальном отношении Алиша возвращается к стилю более ранних работ, включая фортепианные баллады и песни R&B, основанные на бас-драме. В альбоме много воздуха. Свои традиционные соул-мелизмы Алиша окружает куда более эклектичными звуками, чем ранее.