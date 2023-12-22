Alicia Keys спела про комфортный Lifeline

Песня войдет в саундтрек фильма Блица Базавуле «The Color Purple», в котором также представлены песни в исполнении Бейонсе, Рианны, Селены Гомес, Juice Wrld, Дуа Липы и Льюиса Капальди.

««Мост жизни» — это искренняя ода Алисии однозначному комфорту, исходящему от друзей, семьи и общества, который поддерживает нас, когда мы сталкиваемся с трудными моментами жизни», - говорится в описании клипа.



Alicia Keys

Премьера фильма «The Color Purple» пройдет в кинотеатрах Северной Америки 25 декабря 2023 года и на международном уровне с 18 января 2024 года.