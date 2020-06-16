Авет Саркис: Мой продюсер сказал: есть два пути. Я выбрал тяжелый!

- Расскажите о своих последних месяцах — как вы провели карантин?

— Я в принципе человек деятельный и разносторонний, поэтому всегда найду себе занятие. А карантин просто дал повод уделить больше времени себе. Поскольку я живу за городом, занялся огородом, выращиваю пряные травы, достроил домик на дереве для своих детей, которые теперь с удовольствием каждый день в нем играют. Кроме того, занимаюсь фитнесом и, конечно, музыкальным творчеством. Занимаюсь вокалом с педагогом удаленно 2-3 раза в неделю. Когда сняли ограничения в Подмосковье, я начал ездить к своему продюсеру Евгению Борисовичу Кобылянскому на запись — обкатываем новые песни, чтобы понять, в какую сторону двигаться.



Авет Саркис

- Про новые песни расскажете или пока секрет?

— Скажу так: это романтические баллады в манере, которая мне близка. Спасибо Евгению Борисовичу, что он пишет такие песни для меня. Он очень чуткий и внимательный композитор.

Основную базу знаний для артиста, естественно, я накапливаю от него, потому что вокал — это техническая часть, а с продюсером мы это скрепляем: он все составляющие в комплексе собирает и объясняет, как все делается и что ценится в музыкальной индустрии, к чему стремиться, чтобы быть востребованным и не быть одноразовым исполнителем. Такой вот фундаментальный подход.

- Конечно, приятно работать с опытным продюсером...

— Я не опираюсь на его известность, для меня это не столь важно. Когда мы только познакомились, я сразу понял, какой он крутой профессионал: это сквозит в каждом движении, в каждом слове. Я очень дорожу этой дружбой.

- А какие у вас планы на ближайшее время? Будете записывать альбом?

— Однозначно будем снимать клипы и выпускать синглы. Мы работаем поэтапно, у нас нет цели записать альбом — есть цель накопить базу песен, чтобы была концертная деятельность, до следующего года набрать необходимое количество материала, с которым можно было бы выходить на сольный концерт. В основном это именно техническая работа — мы не спешим записывать много песен, лучше мало, но качественно. Мы не гонимся за выпуском пулеметной очереди песен.

- Во времена артистов-однодневок качество как никогда ценно.

— Евгений Борисович сразу мне сказал: «Есть два пути: можем пойти по легкому, а можем по тяжелому. Легкий путь — можем хоть сейчас записываться, потому что ты поешь нормально. Не скажу, что блестяще и на максимуме возможностей — люди так или иначе послушают и, возможно, сразу забудут. Но зачем тебе так? Ведь можно отработать и выстрелить так, чтобы люди почувствовали, что за этим стоит работа». Даже до встречи с ним я не хотел ширпотреб исполнять, поэтому не появлялся на сцене раньше, хотел выйти как серьезный артист. И когда он мне это сказал, я понял, что был прав. Поэтому дорога наша будет длинной, но успешной.

- А сами вы какую музыку предпочитаете?

— Я не отношусь к людям, которые всю жизнь слушают что-то одно. Евгений Борисович дал мне глубину знаний и базу нужных песен, которые нужно знать. Например, посоветовал петь Майкла Болтона, Scorpions, которых я раньше боялся брать в работу — не потому что мог не справиться, а потому что серьезно отношусь к серьезным песням. Пою теперь Bon Jovi, Рэя Чарльза, даже женские песни — например, из репертуара Селин Дион, и оперные арии. Единственное, что, как мне кажется, совсем не мое — это рэп и хип-хоп. Моя жизненная позиция — я не делаю то, что хорошо умею. Лучше переключусь на то, что не совсем получается, и буду оттачивать до совершенства, чтобы чувствовать движение вперед.

- Расскажите о своем клипе «Бой». Что вы хотели донести до зрителей этой историей?

— Конечно, коротким трехминутным видео не передашь всю суть этих бурных отношений между героями. У них получилось, как с карантином — начали жить вместе и перестали друг друга понимать. Так как они оба импульсивные эмоциональные люди, то и клип получился динамичным: они страстно ругаются и так же страстно мирятся. Но битва не может продолжаться бесконечно и должна дойти до точки. Они расходятся, любя и, что важно, уважая друг друга — стоя на перроне, они вспоминают о прошедших днях и понимают, что приняли правильное решение, теперь впереди у каждого своя жизнь.

- А что бы вы хотели добавить от себя?

— В первую очередь хотелось бы всем пожелать здоровья, пережить этот тяжелый период. Еще хотел бы сказать спасибо тем людям в разной сфере, которые меня поддерживают, которые ведут работу над развитием моего творчества, чтобы люди видели, что есть такой исполнитель, как я. И, конечно, спасибо слушателям — это большая радость и большая ценность, что люди хотят слушать эмоционально серьезную музыку.

В беседу включается продюсер артиста Евгений Кобылянский.

- Евгений Борисович, как продвигается работа?

— Работа продвигается, уже сделаны новые песни. Период самоизоляции был активным — я в это время сосредоточился на том, что я пишу. Написал новые песни для Авета и для своего нового проекта, записал их в своей студии, где к моменту окончания самоизоляции практически завершил реконструкцию. И вот мы встретились и начали работать над новыми песнями — разучивать, записывать, искать стиль исполнения и так далее. Потому что занятия онлайн — это, конечно, здорово, но музыка — это все-таки контактный вид искусства, и этот контакт очень важен при занятиях. Вот мы и наверстываем все семимильными шагами.

- Как вы оцениваете движение Авета вперед как артиста?

— Что касается качественного роста — с точки зрения учебного процесса Авет молодец в том плане, что за время карантина он сохранил ту основу, которую мы наработали. Это уже ценно. И началом нашего нового этапа работы я доволен.

- А каким будет следующий этап?

— Я хочу записать с Аветом еще несколько песен и сделать мини-концерт, который мы снимем у меня в студии. Сделаем его в атмосфере живого музыкального кино — между песнями будут короткие зарисовки в виде интервью и так далее. И уже этот материал будем продвигать — и по отдельности песни, и как общий проект. Таким образом будем готовить почву для полноценного сольного концерта.