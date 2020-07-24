Авторы хита «Август» выпустили новый клип «Outlaw»

Группа Intelligency сняла клип в родном Минске. Основными локациями стали квартиры и дворы многоэтажных домов. Также для видео музыкантам пришлось попить чай, стоя по пояс в воде.

Своеобразный видеоколлаж, подходящий вайбу песни, создал белорусский клипмейкер Антон Мамоненко, работавший с Максом Коржом, Владом Бумагой и самими Intelligency. В клипе «Outlaw» много отвлечённых кадров, снятых в метро, на паркинге и возле панельных домов. Одним из главных персонажей выступила поющая блогерша Лера Яскевич.



Intelligency

«Всё в тебе тебе есть, а самого себя нет... «Outlaw» — это отказ от навязанных правил игры и прикосновение к Творцу внутри!», - говорят музыканты.

Трек «Outlaw» был лид-синглом третьего студийника Intelligency «Renovatio», который изначально вышел в декабре прошлого года, а этой весной был перевыпущен на мейджоре Warner.