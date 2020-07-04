Clone Dike спел «магическую песню» про китов

«Погрузитесь в эту пьянящую и медитативную атмосферу. Эта магическая песня поднимет самооценку и даст веру в свои силы», - говорит Clone Dike.
Музыка, текст: В. Пономарев. Бэк-вокал: Ежевика Спиркина. Мастеринг: Arefyev Studio. Трек вышел на лейбле Clone Dike.
«У меня вышел новый трек "Ты кит". У каждого есть моменты, когда надо поверить в свои силы, сделать рывок, преодолеть сомнения. И доброе слово со стороны - бесценно именно в такие моменты кризиса и распутья. Пусть каждый услышит про себя: "Ты кит! Ты сможешь!" Эта песня поднимет самооценку и даст веру в свои силы», - уверен Clone Dike.
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