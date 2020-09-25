Deftones выпустили альбом «Ohms»

Еще в 2017 году Чино Морено сообщил, что Deftones приступили к написанию материала для своего девятого студийного альбома, который, как он выразил надежду, выйдет где-то в 2019 году. Уже в апреле 2020 года Deftones объявили, что они микшируют свой новый альбом. Во время записи, которая, как сообщается, проходила в Лос-Анджелесе, группа воссоединилась с Терри Дейтом в качестве продюсера альбома, так что Deftones впервые поработали с ним после неизданного альбома Eros в 2008 году.

Это первый альбом, в котором Стивен Карпентер использует девятиструнную гитару. Обложка была разработана Фрэнком Мэддоксом, который ранее работал с Deftones над несколькими альбомами, включая White Pony.

Заглавный трек «Ohms» 20 августа вышел как видеоклип.

«Как и последняя песня на пластинке, «Ohms» спета в ретроспективе - она ​​оглядывается не только на предыдущие песни, но и на нашу жизнь и наше окружение. Стихи зеркальны, но припев как бы говорит: «Да, это, но это», - это говорит о том, что время изменяется с решениями, которые мы принимаем. Это вопрос и ответ. Самая первая строчка песни «Мы окружены обломками прошлого» - она столь однозначна. Это мог быть опыт или отношения, но, честно говоря, я думал об окружающей среде, мире и Земле. Хор говорит, что мы останемся здесь вместе, и ничего не изменится. Это дихотомия размышлений о негативных вещах, но выход из них оптимистичен», - рассуждает Чино Морено.



Deftones

Первоначально планировалось, что Deftones отправятся в турне по Северной Америке в поддержку Ohms с Gojira и Poppy в июле-сентябре 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 тур был отложен до 2021 года.