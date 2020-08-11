Дирижер Михаил Голиков создал Цифровой оркестр

В состав оркестра вошли ведущие музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, музыканты Российского национального оркестра, Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Национального филармонического оркестра России, Международного симфонического оркестра «Таврический», а также солисты из Москвы и Санкт-Петербурга, знаменитая российская скрипачка Елена Ревич, многократный лауреат международных конкурсов Александр Рамм, солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков, китайская скрипачка Чжен Мин Мин. Международными участниками проекта также стали камерные составы Michelangelo String Quartet, NY Phil Soloists, Lemberger Solisten, музыканты Нью-Йоркской филармонии Шэрон Ямада, Джулия Зискель, Ребекка Янг, Алексей Гонсалес, скрипачи Алисса Маргулис и Михаэль Баренбойм, пианист Генри Сигфридсон, виолончелист Александр Бузлов и другие.



Михаил Голиков

Пластичный состав оркестра под названием Digital Orchestra by Golikov будет постоянно меняться: музыканты-участники со всего мира будут совместно осваивать необычные локации и обширный репертуар – от классических до самых современных интерпретаций известных произведений, работ молодых композиторов, а также стилистических и жанровых экспериментов.

Михаил Голиков, дирижер, основатель проекта Digital Orchestra by Golikov: «На данном этапе своего творческого развития я хочу собрать сообщество единомышленников и вместе создать новую оркестровую формацию – Digital Orchestra. Это желание и концепт появились у меня до начала эпидемии коронавируса, а теперь, когда мы так долго были лишены возможности выступать перед публикой и не знаем, как будут складываться события в будущем, у нас созрел план развития оркестра, концепт первых выступлений, и уже выбран репертуар и локации, которые зрители скоро смогут увидеть из любой точки мира. Я счастлив, что мои идеи воплощаются в реальность, и мы вместе с музыкантами можем расширить привычные границы «охвата» классической музыки».

Официальной премьерой проекта Digital Orchestra by Golikov станет серия выступлений в рамках международного онлайн-фестиваля [email protected], приуроченного к 250-летию великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Оркестр Digital Orchestra получил статус резидента фестиваля и исполнит пять нечетных симфоний Бетховена (1, 3, 5, 7 и 9 симфонии) в современном прочтении.

Мария Федотова, флейта, солистка Мариинского театра: «Мне очень интересно принимать участие в таком необычном проекте, тем более что мы давно ждали активности. Маэстро Голиков делает все возможное, чтобы поднять дух музыкантов и наших слушателей».

Первый цифровой концерт Digital Orchestra by Golikov состоится 21 августа. Исполнение Девятой симфонии с ее заключительной «Одой к радости» на слова Фридриха Шиллера пройдет 29 августа.

Владимир Байков, солист Гамбургской государственной оперы: «Несмотря на то, что мы все из разных коллективов, нам не сложно сыгрываться. Если команда профессиональная, если дирижер талантливый - тогда все в порядке».



Запись симфонии Бетховена

Уникальной частью проекта станет запись 9-й симфонии Бетховена с участием солистов и артистов ведущих хоров Берлина. Записи всех девяти симфоний Бетховена в настоящий момент проходят в необычных локациях Санкт-Петербурга: Российский этнографический музей, Петропавловская крепость, Анненкирхе, Музей Street-Art, трамвайное депо, пространство Design District DAA, особняк «Пальма», Витебский вокзал, Киностудия Лендок. Полный цикл исполнения симфоний в рамках проекта Digital Orchestra будет представлен позже.

Дмитрий Лиманцев, кларнет, солист оркестра Большого театра: «Такие проекты сейчас очень востребованы, толчок к этому дала, наверное, пандемия. Благодаря Digital Orchestra у аудитории появляется необычная возможность услышать разных солистов и оркестровых музыкантов вместе и приобщиться к их музыкальному языку».

Михаил Голиков – российский и международный дирижер, музыкант и преподаватель, художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический», художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Ленинградской области, директор и художественный руководитель Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, доцент Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.