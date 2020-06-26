Dixie Chicks стали просто Chicks

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Отмеченная Грэмми группа The Dixie Chicks исключила слово «Dixie» из своего названия, она теперь называется The Chicks. Также представлен клип March March (смотреть клип).

Слово Dixie происходит от имени Иеремии Диксона, исследователя линии Мейсон-Диксон, которая определила границу между Мэрилендом и Пенсильванией, разделяющую свободные и рабовладельческие штаты после Компромисса Миссури. Решение The Dixie Chicks переименовать свою группу было принято после активизации движения Black Lives Matter, общественного ответа на убийство полицейскими вора и наркомана Джорджа Флойда и непрекращающейся жестокости полиции против безоружных чернокожих преступников.

The Chicks
The Chicks

В четверг аккаунты группы в социальных сетях и веб-сайт были изменены с учетом нового названия группы, в состав которого входят Марти Магуайр, Натали Мейнс и Эмили Стрейер. Группа также признала, что название The Chicks уже используется группой в Новой Зеландии.

«Искреннее и сердечное спасибо Chicks из Новой Зеландии за их любезный жест, позволивший нам взять это название. Для нас большая честь сосуществовать вместе в мире с этими исключительно талантливыми сестрами», - говорится в заявлении группы.

Ранее Lady Antebellum сменила название на Lady A после признания слова Antebellum «связанным с рабством». В заявлении на сайте The Chicks говорится: «Мы хотим встретиться с этим моментом».

The Chicks, которые выпускают свой первый новый альбом за 14 лет в следующем месяце, также выпустили новое видео для своей новой песни «March March», в котором представлены видео и изображения с недавних митингов Black Lives Matter.

«Если бы твой голос не обладал силой, они бы не попытались заставить тебя замолчать», - цитируется в начале клипа высказывание неизвестного. - Используй свой голос. Делай свой выбор».

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