Dixie Chicks стали просто Chicks

Слово Dixie происходит от имени Иеремии Диксона, исследователя линии Мейсон-Диксон, которая определила границу между Мэрилендом и Пенсильванией, разделяющую свободные и рабовладельческие штаты после Компромисса Миссури. Решение The Dixie Chicks переименовать свою группу было принято после активизации движения Black Lives Matter, общественного ответа на убийство полицейскими вора и наркомана Джорджа Флойда и непрекращающейся жестокости полиции против безоружных чернокожих преступников.



The Chicks

В четверг аккаунты группы в социальных сетях и веб-сайт были изменены с учетом нового названия группы, в состав которого входят Марти Магуайр, Натали Мейнс и Эмили Стрейер. Группа также признала, что название The Chicks уже используется группой в Новой Зеландии.

«Искреннее и сердечное спасибо Chicks из Новой Зеландии за их любезный жест, позволивший нам взять это название. Для нас большая честь сосуществовать вместе в мире с этими исключительно талантливыми сестрами», - говорится в заявлении группы.

Ранее Lady Antebellum сменила название на Lady A после признания слова Antebellum «связанным с рабством». В заявлении на сайте The Chicks говорится: «Мы хотим встретиться с этим моментом».

The Chicks, которые выпускают свой первый новый альбом за 14 лет в следующем месяце, также выпустили новое видео для своей новой песни «March March», в котором представлены видео и изображения с недавних митингов Black Lives Matter.

«Если бы твой голос не обладал силой, они бы не попытались заставить тебя замолчать», - цитируется в начале клипа высказывание неизвестного. - Используй свой голос. Делай свой выбор».