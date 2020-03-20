Duffy выпустила первую песню после своей трагедии

В прошлом месяце британская певица Даффи поделилась эмоциональным постом, в котором подробно рассказывалось о том, как на нее напали, изнасиловали и похитили в суровом испытании, которое длилось «несколько дней».

В ответ на то, что поклонники задаются вопросом о ее гораздо более длительном отсутствии на записях и гастролях, Даффи сказала, что ее попросили поделиться подробностями о ее испытании после того, как она рассказала журналистам о своем происшествии прошлым летом.

Далее Даффи сказала, что скоро поделится «разговорным интервью» и сказала своим поклонникам: «Если у вас есть какие-либо вопросы, я бы хотела ответить на них в устном интервью, если смогу. У меня есть святая любовь и искренняя благодарность за вашу доброту на протяжении многих лет».

Теперь Даффи сообщила об интервью, когда она обратилась к радио 2 DJ Jo Joy. Делясь новой песней, Даффи сказала: «Возможно, вы прочитали слова, которые я написала несколько недель назад, я чувствую себя свободнее. Пыталась дать интервью в устной форме, но это сложнее, чем я думала, и я скоро расскажу обо всем письменно».



Duffy

Даффи продолжила: «Universal Music и вообще никто не знает, что я делаю это. Они не будут злиться, они прекрасные люди. Итак, вот песня ... вот "Something Beautiful". В эти тревожные времена вам просто нужно играть свои песни по радио, если вам, конечно, нравится эта песня. Если это поднимает настроение. Я не планирую выпускать это, я просто подумала, что что-то может быть хорошо для людей, если они дома, в закрытом помещении».

Уэльская певица подписала контракт на запись в 2007 году: ее альбом 'Rockferry' стал самым продаваемым альбомом 2008 года в Великобритании.