Этно-группа «ДахаБраха» выпустила бразильский альбом

В альбоме – 9 треков. Работа над пластинкой проходила в Бразилии. Ранее они поделились тизером документального фильма, где были кадры из их бразильской студии в Сан-Паулу, где и проходила работа над пластинкой.

«Alambari - наша бразильская остановка... Хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентичности, кто знает, как территория и местность повлияли на нас во время записи. Итак, наше путешествие продолжается», – прокомментировали релиз музыканты.



ДахаБраха

Напомним, в этом году "ДахаБраха" стали лауреатами Шевченковской премии в номинации "Музыкальное искусство" за альбом "Шлях".